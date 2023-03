Dirigente do Fed cita disparidades raciais como fator indireto que eleva inflação

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Atlanta, Raphael Bostic, argumentou, nesta sexta-feira, 3, que as disparidades raciais contribuem para os desequilíbrios no mercado de trabalho que impulsionam a inflação "inaceitavelmente alta" nos Estados Unidos. Em evento organizado pela Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, o dirigente explicou que a escassez de mão de obra é um dos fatores que dificultam a estabilidade dos preços.

"Se menos pessoas enfrentassem dificuldades em encontrar e manter trabalho, a escassez potencialmente seria menor do que é hoje e a resposta de oferta à elevação da demanda agregada potencialmente seria mais robusto", disse ele.

Bostic, que não tem direito a voto nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), não comentou perspectivas de curto prazo da política monetária durante o evento.

