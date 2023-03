Conheça o Desenrola, novo programa de Lula para renegociar dívidas

O programa é uma promessa de campanha do petista, e vai envolver leilões para oferecer o maior desconto possível nos débitos de consumidores com bancos, varejistas e outros segmentos

O programa de renegociação de dívidas Desenrola, está previsto para ser anunciado na próxima semana. Em evento no Palácio do Planalto para a reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, realizado na última terça-feira, 28, o presidente Lula disse que o programa está pronto.

O programa é uma promessa de campanha do petista, e vai envolver leilões para oferecer o maior desconto possível nos débitos de consumidores com bancos, varejistas e outros segmentos.

Na fase inicial, o programa vai prever a renegociação de débitos de quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2,6 mil) e que tinha dívidas de até R$ 5 mil vencidas havia mais de 180 dias no dia 31 de dezembro passado.

A ideia é de que o banco escolhido pague o débito para o credor e, então, faça um novo empréstimo para o cliente, com desconto. A taxa de juros deverá ser de até 1,99% ao mês. Caso o cliente não pague novamente, terá o nome incluído na lista de devedores; já o banco poderá apresentar o contrato ao Tesouro, que honrará a garantia de 100% do valor.

Fases

O Desenrola prevê duas fases: a primeira com os credores, como bancos, varejistas, empresas de telefonia e de serviços públicos, e depois com os devedores. Nas premissas apresentadas a Lula, os grandes bancos, que participaram ativamente da formatação do desenho inicial, teriam disposição de integrar o programa.

A fase inicial vai funcionar como um leilão. O governo deve abrir um processo para que os credores manifestem se querem participar do programa e qual o porcentual de desconto que estão dispostos a conceder sobre o total de dívidas que têm a receber.

A partir disso, o governo vai escolher as empresas participantes do Desenrola, com base no montante do fundo garantidor que deve ser dedicado a cada setor e no período de vencimento da dívida.

Depois, na etapa que envolve os devedores, o governo deve criar uma página na internet por meio da qual o consumidor poderá verificar quais dívidas seriam passíveis de quitação pelas regras do Desenrola e escolher a instituição financeira para fechar a operação.

Uma condição imposta pela equipe econômica nas conversas iniciais com as partes interessadas é de que o credor, tão logo "vença" o leilão, limpe o nome dos consumidores que tenham dívidas vencidas de até R$ 100 com a empresa, mesmo antes do pagamento pelo banco participante.

Motivos dados por Lula para criar o programa

Ao falar da necessidade de tirar a população do "arrocho" no mercado de crédito, o petista citou que hoje existem 51 milhões de pessoas que devem entre zero e dois salários mínimos, o equivalente a R$ 50 bilhões.

O presidente comentou ainda que a maioria dessas dívidas foi contraída nos últimos 14 meses. "São dívidas recentes, que as pessoas entraram em gargalo que não conseguem sair. Precisamos liberar esses brasileiros do arrocho do crédito. E esse País ele pode voltar a ser o país que nós sonhamos", disse.

Com Agência Estado

