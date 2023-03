Carnaval 2023: Gastos turísticos com cartão de crédito cresceram 24% no Ceará

Os gastos em setores relacionados ao turismo no Ceará, com a utilização de cartão de crédito, cresceram 24% durante o carnaval deste ano na comparação com período equivalente de 2022, segundo aponta levantamento do Itaú Unibanco.



Os números são referentes às transações realizadas entre os dias 18 e 22 de fevereiro, quando também houve avanço no uso do Pix como forma de pagamento no Estado. Conforme o estudo do Itaú Unibanco, as operações por meio dessa ferramenta cresceram 71% no setor de bebidas e 50% no caso do setor de restaurantes.

Os dados fazem parte da Análise do Comportamento de Consumo, que traz uma panorama das compras feitos pelos brasileiros com cartões do grupo empresarial, nas vendas realizadas por meio das maquinetas de cartão além dos pagamentos feitos via Pix, considerando operações de CPF para CNPJ.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais notícias de Economia

Tags