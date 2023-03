Notícia exagerada do dia é o lucro monumental da Petrobras, diz líder do governo

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), chamou de "notícia exagerada" o "lucro monumental" da Petrobras, divulgado no período da noite quarta-feira, 1º de março. Ao defender a revisão da política de preços da estatal, ele afirmou que a empresa precisa "voltar a ser do Brasil" e garantir compromisso com o País.

"A notícia exagerada do dia é o lucro monumental da Petrobras. Eu diria que é um sinal que a gente tem que rever muita coisa na Petrobras. A empresa, que deve ter compromisso com o País, tem que rever tudo isso", disse Guimarães a jornalistas em evento de lançamento do novo Bolsa Família, no período da manhã desta quinta-feira, 2, no Palácio do Planalto.

Na quarta, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 188,3 bilhões em 2022, o maior da história da empresa.

Ao ser questionado sobre o que deveria ser revisto, ele respondeu: "A política de preços."

E emendou: "Não é nada contra a empresa, a empresa tem que ser do Brasil, defender os interesses do Brasil, que significa redirecionar seus investimentos, não é só para distribuir lucro."

Ele disse ainda que a estatal precisa voltar a ter compromisso com desenvolvimento econômico e social.

MP dos Combustíveis

Segundo o líder, a Medida Provisória (MP) que retoma tributos sobre combustíveis vai ser votada e o Parlamento não irá deixar que ela caduque. "Não tem essa que a MP dos Combustíveis vamos deixar caducar temendo derrota. A base está se consolidando fortemente, e os sinais que temos são muito positivos e nós vamos dar conta do recado."

