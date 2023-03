Mayhara Chaves deixa comando do Porto de Fortaleza

A Companhia Docas do Ceará, responsável pela administração do Porto de Fortaleza, no Mucuripe, está sob nova direção. No lugar de Mayhara Chaves assume interinamente o cargo de diretor-presidente, Mário Jorge Cavalcanti.

Funcionário de carreira do porto desde 1985, Mário ocupava anteriormente o cargo de diretor comercial da empresa. Formado em administração, ele possui especialização em programação de sistemas e MBA em Engenharia e Gestão Portuária.

A troca de comando na gestão do porto foi oficializada no fim de janeiro. Nesta quinta-feira, dia 2, Mayhara Chaves anunciou pelo Linkedin que passará a ocupar o cargo de gerente executiva da Rumo, empresa controlada pelo Grupo Cosan que oferece soluções de logística integrada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Depois de mais de 12 anos no setor público/portuário, chegou o dia de dar novo rumo na minha vida", afirmou em post naquela rede social.

A empresa está presente em nove estados, com mais de 14 mil quilômetros de ferrovias e atuação direta nos principais portos do País.

Mudança da diretoria

Alvo de uma série de reportagens do O POVO após denúncias de falta de segurança, má conservação do terminal de passageiros e deterioração da infraestrutura, a informação de que a administração atual iria ser substituída já era dada como certa dentro do Ministério de Portos e Aeroportos, conforme foi antecipado pela coluna de Armando de Oliveira Lima, jornalista do O POVO, no último dia 14 de fevereiro.

A escolha definitiva do novo titular da CDC depende agora da nomeação do presidente da República.

Mais notícias de Economia

Tags