MP da reoneração dos combustíveis é publicada

A Medida Provisória (MP) 1.163 que reonera a gasolina e o etanol foi publicada nesta quarta-feira, 1º, no Diário Oficial da União (DOU), pelo Governo Federal.

O texto dispõe sobre a redução das alíquotas do PIS/Cofins incidentes sobre operações realizadas com gasolina, álcool, gás natural veicular e querosene de aviação até 30 de junho.



A MP dispõe que a alíquota da gasolina será de R$ 470 por metro cúbico, o correspondente a R$ 0,47 por litro. Já para o etanol, a alíquota será de R$ 20 por metro cúbico, o que significa R$ 0,02 por litro. E alíquota de 9,2% sobre exportação sobre de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Relação com juros

As novas alíquotas de PIS/Cofins já tinham sido anunciadas ontem 28, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele, afirmou hoje, que a decisão de reoneração dos impostos federais sobre gasolina e álcool não é um recado para o Banco Central reduzir a taxa de juros.

De acordo Haddad, a própria autoridade monetária destacou, por meio da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que o restabelecimento dos tributos era uma política desejável para amenizar a pressão sobre a Selic, que está a 13,75% hoje.



O ministro disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou ao País um legado com a maior taxa de juros reais do mundo. Sobre uma possível redução do patamar pelo Banco Central, mesmo com a medida anunciada na terça, Haddad reiterou que é missão do Copom diminuir ou não, e quando, a Selic no País.

Ele afirmou ainda que cabe ao governo anunciar medidas boas, como reajuste de salário mínimo e da tabela do imposto de renda. A explanação de políticas menos compreensivas, mas que precisam ser tomadas pelo bem do País, segundo ele, faz parte da missão do ministro da Fazenda.



Com Agência Estado



Mais notícias de Economia

Tags