Taxa de desemprego fica em 7,9% no trimestre encerrado em dezembro, afirma IBGE

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 7,9% no trimestre encerrado em dezembro, de acordo com os dados mensais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 7,7% e 8,1%, e em linha com a mediana de 7,9%.

Em igual período de 2021, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 11,1%. No trimestre móvel até novembro, a taxa de desocupação estava em 8,1%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.808 no trimestre encerrado em dezembro. O resultado representa alta de 8,3% em relação ao mesmo trimestre de 2021.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 274,35 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, alta de 12,8% ante igual período do ano passado.

População ocupada

O País registrou uma abertura de 101 mil vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre. A população ocupada ficou em 99,37 milhões de pessoas no trimestre encerrado em dezembro. Em um ano, esse contingente aumentou em 3,622 milhões de pessoas.

Já a população desocupada diminuiu em 888 mil pessoas em um trimestre, totalizando 8,572 milhões de desempregados no trimestre até dezembro. Em um ano, 3,439 milhões de pessoas deixaram o desemprego.

A população inativa somou 65,903 milhões de pessoas no trimestre encerrado em dezembro, 1,174 milhão de a mais que no trimestre anterior. Em um ano, houve aumento de 1,377 milhão de pessoas.

