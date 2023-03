PIB do Canadá fica estável no quarto trimestre de 2022 após cinco altas seguidas

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá ficou estável no quarto trimestre de 2022, após cinco altas consecutivas, informou a agência oficial de estatísticas do país, a Statcan, nesta terça-feira (28). A leitura ficou abaixo da previsão de analistas do The Wall Street Journal, que esperavam alta de 1,6%. Ainda de acordo com a Statcan, a leitura do terceiro trimestre foi revisada para baixo, de expansão anual de 2,9% para 2,3%. Com informações da Dow Jones Newswires.

