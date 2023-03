PIB da Turquia se recupera no fim de 2022, com avanço de 0,9% no 4º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 0,9% no quarto trimestre de 2022 ante os três meses anteriores, se recuperando após sofrer contração de 0,1% no terceiro trimestre, segundo dados publicados nesta terça-feira, 28, pela agência de estatísticas do país, a Turkstat. Na comparação anual, o PIB turco avançou 3,5% entre outubro e dezembro, perdendo força ante o ganho revisado de 4% registrado no terceiro trimestre. Em todo o ano de 2022, o PIB da Turquia mostrou expansão de 5,6%, informou a Turkstat. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags