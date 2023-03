Petrobras reduz preços da gasolina e do diesel nas refinarias

A Petrobras divulgou a redução no preço da gasolina e do diesel vendido para as distribuidoras. Os novos valores começam a vigorar a partir de amanhã, dia 1º de março, quarta-feira.

Com isso, o preço médio de venda de gasolina A passará de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, uma redução de R$ 0,13 por litro.

Para o diesel A, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro, uma redução de R$ 0,08 por litro.

Em comunicado, a estatal informa que na mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,32 a cada litro vendido na bomba.

Já na mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,62 a cada litro vendido na bomba.

Veja evolução do preço médio da gasolina comum vendida nos postos de combustíveis do Ceará em 2023

"Essas reduções têm como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional, através de uma convergência gradual, contemplando as principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos", informa a empresa, em comunicado ao mercado.

Ainda frisa que, na formação de preços de derivados de petróleo e gás natural no mercado interno, busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente.

Veja histórico do preço médio dos combustíveis no Ceará

O anúncio da redução de combustíveis, nesta terça-feira, 28, vem justamente no dia que o Governo Federal deve anunciar a volta da cobrança de impostos federais sobre os produtos.

A divulgação da reoneração está prevista para ser realizada às 19 horas de hoje pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A ideia é ter um modelo gradual de volta da tributação sobre combustíveis, no qual a gasolina é mais onerada do que o etanol.

Esse sistema foi concebido pela pasta para evitar nova derrota para a ala política do governo. A volta da tributação foi confirmada pela Fazenda via assessoria de comunicação, mas há pontos em aberto no novo modelo, como o de fazer uma reestruturação ao longo da cadeia produtiva para penalizar menos o consumidor.

A alteração na tributação de combustíveis, porém, é complexa e de difícil execução.

A ideia é que a nova tributação leve em conta a sustentabilidade ambiental e a proteção social ao impor uma carga mais alta a combustíveis fósseis. Após o novo modelo ser ventilado, a Fazenda confirmou que a volta da tributação será de forma que os combustíveis fósseis sofram uma cobrança maior.

A pasta não explicou, porém, qual será o porcentual de reajuste nem o valor em reais por litro de cada combustível. Apenas disse que a volta garantirá arrecadação de R$ 28,8 bilhões ainda este ano.

Antes da desoneração feita pelo governo Jair Bolsonaro, a cobrança das alíquotas era de até R$ 0,69 por litro da gasolina e de R$ 0,24 por litro de etanol.

Disputa no governo

A volta da tributação foi "vendida" por integrantes do time de Haddad como uma "vitória" do ministro sobre a ala política do governo, principalmente da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que defendeu prorrogar a isenção até a mudança na política de preços da Petrobras.

A alta política defendeu desde cedo um "meio-termo" entre as vontades de Haddad e do PT, com uma volta "gradual" dos tributos - o que foi rejeitado pela área econômica.

"A questão dos combustíveis está praticamente encaminhada. Entendo que será uma reoneração progressiva", disse o deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, que se reuniu ontem com Haddad à tarde. "O importante é a Fazenda não perder arrecadação", afirmou.

Os agentes econômicos estão atentos à decisão não só por causa do potencial de perda de arrecadação com a manutenção da isenção tributária, mas também da "fritura" de Haddad por parte do PT.

No fim do ano passado, Haddad brigou pelo seu fim, mas foi vencido pelo núcleo político - Lula prorrogou a medida por dois meses logo no primeiro dia de mandato.

Impacto sobre o 1º ano de Lula

Nos bastidores, deputados e senadores do PT disseram que o Banco Central, diante desse cenário, ganhará agora discurso para manter a taxa de juros em patamar alto.

A avaliação é compartilhada por ministros políticos, mas Lula pediu que nenhum dos auxiliares manifestasse opiniões em público sobre esse assunto.

Na cúpula do PT há receio de que o aumento dos combustíveis na bomba provoque forte recessão e prejudique o primeiro ano do governo Lula e cause não apenas impacto econômico como político. (Com Agência Estado)

>> Ponto de vista

Retorno de impostos não justifica nova alta nas bombas, analisa especialista

Por Ricardo Pinheiro (*)

Hoje, pode-se dizer que não tem pressão nem de aumento do petróleo nem de aumento de dólar, que está relativamente bem comportado abaixo de R$ 5,20. Então, tem grande margem para queda do preço dos combustíveis caso outros fatores econômicos não venham afetar isso.

E não é o aumento desses tributos que impactariam fortemente esse cenário. Como existe sobrepreço nos combustíveis, a Petrobras e as outras empresas podem absorver esses valores sem provocar elevação de preço na bomba.

A gente tem que ver, agora, qual vai ser o próximo passo da Petrobras e das grandes empresas, a partir de março, para saber como vão agir perante esse retorno dos impostos. Mas não é para ser nada impactante no mercado que justifique elevação maior do que já se vê. Os combustíveis estão com boa folga devido ao petróleo caindo no mercado externo e o dólar também caindo.

Nós tivemos um aumento de preço no começo do ano, que foi forçado por cartéis de donos de postos de combustíveis que se anteciparam para aumentar preços sabendo que não precisariam daquilo, mas logicamente ganham mais. Foi de forma sincronizada para melhorar caixa e caso ou quando os impostos voltassem a atuar, estariam devidamente capitalizados.

Se verificarmos, o preço do petróleo brent, principal referência internacional no preço do petróleo no mercado, vem estabilizando em queda. Existe uma pequena expectativa de algum aumento neste ano caso haja mudança na política de petróleo da Rússia para com a Europa. Mas já se fala numa possível negociação entre Rússia e Ucrânia, que aliviaria as sanções contra os russos, que voltariam a exportar petróleo.

(*) Consultor da área de Energia



