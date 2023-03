IBGE: 25,6% dos desocupados estavam buscando trabalho há 2 anos ou mais

Um em cada quatro desempregados no País no quarto trimestre de 2022 estava procurando trabalho há dois anos ou mais, ou seja, enfrentava o emprego de longa duração, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No quatro trimestre de 2022, 25,6% da população desocupada estavam buscando trabalho há 2 anos ou mais, somando 2,191 milhões de pessoas. No entanto, esse porcentual vem diminuindo: no terceiro trimestre de 2022, 27,2% dos desempregados estavam nessa condição, 2,575 milhões. No quarto trimestre de 2021, 30,3% dos desocupados buscavam emprego há pelo menos dois anos, 3,637 milhões.

No outro extremo, no desemprego de curta duração no quarto trimestre de 2022, 19,3% da população desocupada buscavam trabalho há menos de um mês, 1,651 milhões de pessoas.

Havia 3,734 milhões de pessoas buscando uma vaga entre um mês e menos de um ano, 43,6% do total de desempregados existentes no quarto trimestre de 2022. Outros 995 mil desocupados, 11,6% do total, procuravam emprego há pelo menos um ano, mas menos de dois anos.

