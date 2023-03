Haddad: esperamos que BC reaja da maneira prevista nas atas do Copom

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 28, que a decisão de reonerar os impostos federais sobre combustíveis está alinhada com as atas do Copom, que, segundo ele, viam na medida uma condição para redução das taxas de juros. O dirigente da pasta disse esperar que a autoridade monetária reaja da forma prevista.

"Estamos dando resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer sua parte, esperando que a monetária reaja da maneira como prevista nas atas", disse em coletiva.

Na esteira das críticas disseminadas pelo governo federal contra a alta da Selic, Haddad afirmou que as taxas de juros no Brasil estão produzindo muitos malefícios para a economia. Ele reforçou que o País inteiro está unido em torno da causa de reduzir as taxas de juros.

"Taxas de juros do Brasil são as mais altas no mundo, produzindo efeitos perversos sobre a economia", afirmou Haddad, ao citar crise no crédito e dificuldades de crescimento econômico no horizonte próximo.

