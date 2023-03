Haddad adia para 19h entrevista coletiva sobre combustíveis

O Ministério da Fazenda avisou que a entrevista do ministro Fernando Haddad sobre a pauta dos combustíveis será às 19 horas desta terça-feira, 28, e não mais às 17 horas, como havia anunciado Haddad nesta manhã, depois de participar de reunião sobre o tema com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. A Fazenda informou que a entrevista contará também com a presença do ministro Silveira.

Tags