França: Vamos incentivar aviação regional, abrindo pelo menos 100 aeroportos

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse nesta terça-feira, 28, que o governo vai incentivar a aviação regional, com a inauguração de pelo menos 100 novos aeroportos e criação de novas linhas de voos regulares para ligar ao sistema aéreo as regiões desconectadas dos grandes centros do País.

"A aviação tem um aspecto humanitário em um país como o nosso. Afinal, com dois quilômetros de pista, você liga uma pequena cidade a qualquer lugar do mundo", declarou França ao discursar na abertura da Intermodal, feira do setor de logística que acontece no centro de convenções São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista.

Pela falta de acesso por aeronaves, França observou que a entrega de alimentos a povos ianomâmis leva 16 dias, quando poderia ser feita em apenas quatro horas se a logística pudesse utilizar o transporte por aviões. Ele lembrou ainda que, durante os socorros prestados às vítimas do temporal no litoral norte de São Paulo, a obstrução de pistas fez com que só fosse ser possível chegar a São Sebastião por embarcações ou helicópteros.

"Temos hoje 2,5 mil aeroportos e aeródromos em todo o País. Parece muito, mas é pouco diante das imensas necessidades dos brasileiros por transporte de qualidade", afirmou França, acrescentando que o presidente Lula foi claro ao designá-lo a missão de modernizar e ampliar os setores de responsabilidade da pasta.

