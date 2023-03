FPBio: Teixeira votará a favor do aumento da mistura de biodiesel no CNPE

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, deverá ajudar a indústria do biodiesel na empreitada pelo aumento da mistura ao diesel fóssil na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), a ser agendada para março.

Segundo nota da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBio), Teixeira afirmou em audiência com o setor nesta terça-feira, 28, que defenderá a elevação do mandato. "No governo, eu vou advogar a favor desta tese do setor de biodiesel", disse o ministro do MDA. O segmento espera que a próxima reunião do CNPE defina o porcentual de mistura acima dos atuais 10%. A expectativa é por um avanço gradativo até alcançar 15% em março de 2024.

Segundo Paulo Teixeira, os agricultores familiares do País, que fornecem insumos para a produção de biocombustíveis, tendem a ser beneficiados pelo aumento da produção de biodiesel. A população, segundo ele, também tende a sentir efeitos na oferta de proteína animal a um preço menor, graças ao aumento da oferta de farelo de soja com o processo de moagem para o biodiesel. O farelo é matéria-prima utilizada na produção de rações. "Também destaco o benefício ambiental do biodiesel, que favorece a redução da emissão de poluentes", afirmou Teixeira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O titular do MDA ressaltou no encontro que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também integrante do CNPE, se mostrou favorável à expansão dos biocombustíveis no País. Ontem, Fávaro defendeu o aumento gradual da mistura de biodiesel até o mandato B15 (com 15% de mistura), "atendendo à demanda de mercado, a capacidade da indústria e também ouvindo a ciência para que a ciência valide o B20 num futuro próximo", disse o ministro da Agricultura a jornalistas.

Outro membro do CNPE, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, já havia se manifestado publicamente favorável ao aumento da mistura. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, também está de acordo com o avanço dos biocombustíveis no País, disse Teixeira.

O presidente e o vice-presidente da FPBio, deputados federais Alceu Moreira (MDB-RS) e Orlando Silva (PCdoB-SP), estavam presentes no encontro com o ministro do MDA. Também participaram da audiência representantes de entidades do setor e da Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia.

Tags