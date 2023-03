FGV: Confiança do Comércio sobe 3 pontos em fevereiro ante janeiro, a 85,8 pontos

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 3,0 pontos na passagem de janeiro para fevereiro, para 85,8 pontos, a primeira alta desde setembro de 2022, informou nesta terça-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador caiu 0,5 ponto, a quarta redução consecutiva.

"A confiança do comércio volta a subir em fevereiro depois de quatro meses com fortes quedas ou estabilidade. A alta do mês foi influenciada por uma melhora da percepção dos empresários em relação à situação atual, mas é necessário cautela porque os resultados positivos recuperam apenas parte do que foi perdido desde o final de 2022", avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Conforme Tobler, pelo lado das expectativas, se observa uma acomodação em nível baixo, com pouca variação nos últimos meses, demonstrando que ainda existe preocupação com o futuro.

"Os próximos resultados serão importantes para mostrar se a alta deste mês sinaliza o início de uma recuperação ou apenas uma manutenção da confiança em patamar baixo. O segundo cenário parece mais provável considerando a expectativa de desaceleração econômica no início de 2023", completa o coordenador.

Em fevereiro, houve melhora na confiança em cinco dos seis principais segmentos do comércio. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) avançou 6,7 pontos, para 86,6 pontos, após quatro meses de quedas consecutivas. O Índice de Expectativas (IE-COM) recuou 0,8 ponto, para 85,7 pontos.

A Sondagem do Comércio de fevereiro coletou informações de 739 empresas entre os dias 1º e 24 do mês.

