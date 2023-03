Desemprego cai no Ceará, mas número de informais é o maior em três anos

A taxa de desocupação no Ceará caiu 0,8 ponto percentual (p.p.) no quarto trimestre de 2022, fechando em 7,8%, quando estava em 8,6% no período imediatamente anterior. É uma das oito unidades da federação do País a ter queda.



Por outro lado, o número de pessoas na informalidade no Estado aumentou, sendo o maior em três anos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral divulgada nesta terça-feira, 28 de fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Isso significa que o Ceará fechou o quarto trimestre de 2022 com 1,976 milhão de pessoas na informalidade. Maior resultado para um trimestre desde o último período de 2019 (outubro a dezembro), quando estava em 2,066 milhão.

Porém, como há mais pessoas no mercado de trabalho, a taxa de informalidade ficou em 53,3%. É igual ao resultado observado no primeiro trimestre de 2022.

No resultado do rendimento médio real habitual de todos os trabalhos, o valor é estimado em R$ 1.776, sem variação estatisticamente significativa em relação a igual trimestre do ano anterior e, também, em relação ao trimestre anterior.

Veja o crescimento da informalidade no Ceará

Desocupação no Ceará

Em relação à desocupação, recuo de 3,3 p.p no índice foi observado ante igual trimestre de 2021 (11,1%). Já na taxa média anual (9,5%) foi 3,9 p.p. abaixo do ano anterior (13,4%).

Para se ter ideia, a população desocupada no Ceará soma 313 mil pessoas, diminuindo 8,7%% (menos 30 mil pessoas) ante trimestre anterior.

Ainda caiu 28,7% (menos 126 mil pessoas) ante igual período de 2021. Na média anual totalizou 372 mil pessoas em 2022 contra 576 mil pessoas no ano anterior.

População ocupada no Ceará

Já a população ocupada consiste em 3,7 milhões de pessoas no Estado, apresentando certa estabilidade, pois variou 1,2% (45 mil pessoas) ante o trimestre anterior.

Há crescimento de 5,2% (184 mil pessoas) frente a igual trimestre de 2021. A média anual elevou-se em 7,2% na passagem dos anos, chegando a 3,6 milhões de pessoas em 2022.

O percentual da população em idade para trabalhar, medido pelo nível de ocupação, chegou a 48,8% no Ceará, permanecendo estável. A variação foi de apenas 0,2 p.p. ante o trimestre anterior (48,6%) e subiu 1,7 p.p. no ano (47,2%).

Na média anual, foi de 47,5%, 2,4 p.p. maior que a de 2021 (45,1%).

Pessoas que trabalham menos do que gostariam no Ceará

Em termos de subutilização da força de trabalho no Ceará, que em resumo são os que estão disponíveis, mas trabalham menos horas do que gostariam, a taxa ficou em 25%, num recuo de 2,5 p.p. ante o trimestre de julho a setembro de 2022 (27,5%).

Foi ainda queda de 6,5 p.p. frente a igual trimestre de 2021 (31,4%). Em 2022, a taxa média anual atingiu 28%.

Neste conceito, a população subutilizada atinge 1,1 milhão de pessoas no Ceará, caindo 10,4% (menos 130 mil pessoas) frente ao trimestre anterior (1,2 milhão de pessoas) e 22,2% (menos 320 mil pessoas) ante igual trimestre de 2021 (1,4 milhão).

A média anual de 2022 foi de 1,3 milhão de pessoas, redução de 23,2% frente a 2021.

Empregados no setor privado

Considerando o setor privado no Estado, são quantificadas 966 mil pessoas com carteira assinada, alta de 73 mil cidadãos e de 8,2% ante igual período de 2021.

Mas, em relação ao trimestre imediatamente anterior não houve variação estatisticamente significativa.

Já os que não possuem carteira de trabalho assinada, somam 784 mil pessoas, elevação de 82 mil pessoas ou 11,6% frente igual período do ano anterior.

Mas diante do trimestre anterior, houve crescimento de 68 mil pessoas, ou seja, variação de 9,5%.



Resumo do mercado de trabalho no Ceará no 4T2022

