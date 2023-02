Governo avalia volta gradativa dos impostos sobre combustíveis

Reoneração da gasolina e do etanol tem causado impasse entre a ala econômica e política do Governo

O Governo estuda novas formas para retomada da cobrança dos impostos federais que incidem sobre combustíveis. A medida provisória que zerou o PIS e Cofins sobre a gasolina e o etanol perde a validade nesta terça-feira, dia 28.

O assunto tem causado um impasse entre as alas econômica e política do novo Governo. A equipe econômica, liderada pelo ministro Fernando Haddad, tem defendido a reoneração alegando questões fiscais, ambientais e jurídicas. Porém, a ala do política defende a desoneração com forte pressão.

Neste embate, uma proposta vem ganhando força na mesa de negociação: a reoneração parcial dos produtos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com informações antecipadas pela GloboNews, a proposta é que a gasolina seja reonerada em 71% do PIS e da Cofins. Ou seja, em vez de voltar a cobrar a totalidade do imposto, o que representaria R$ 0,69 por litro do combustível, o governo cobraria R$ 0,49 por litro.

Já a tributação do álcool voltaria em 25%. Ou seja, dos R$ 0,24 por litro, que representa a totalidade do tributo federal, o governo voltaria a cobrar R$ 0,06. O objetivo é manter a competitividade do etanol.



Reunião

Nesta segunda-feira, 27, o presidente Lula seu reuniu com o ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), além do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. "Assim que tiver uma decisão do presidente, nós avisamos", afirmou Haddad, após a reunião.

Ele disse que a equipe econômica ainda se reunirá com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, antes de voltar a se encontrar com Lula, o que deve ocorrer no fim da tarde desta segunda-feira.

Mais notícias de Economia

Tags