Desenrola está em fase final de preparação dos atos normativos, diz secretário

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o Desenrola, programa desenhado pelo governo para a renegociação de dívidas de pessoas com renda de até dois salários mínimos, está em fase final de preparação dos atos normativos. Segundo ele, a versão final do programa deve ser anunciada nas próximas semanas.

A proposta de criação do Desenrola prevê a criação de um fundo garantidor de até R$ 20 bilhões para viabilizar a renegociação das dívidas.

"Buscamos espaços em fundos já existentes para cobrir o impacto do Desenrola. Pode haver a necessidade de complementação do Tesouro para o fundo do Desenrola", disse ele.

Ceron ainda afirmou que o governo acompanha com cuidado o mercado de crédito para garantir a liquidez e o acesso as linhas de financiamento. "O governo olha com cuidado mercado de crédito para garantir liquidez e acesso. Também olhamos eventual necessidade de linhas para setores e pequenas e micro empresas", declarou.

