Lucro da Berkshire Hathaway cai 53%, para US$ 18,16 bi no 4º tri de 2022

A Berkshire Hathaway registrou lucro líquido de US$ 18,16 bilhões no quarto trimestre de 2022, uma queda de 53% na comparação com igual período do ano anterior, diante de resultados mais fracos com investimentos. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 12,412, de US$ 26,690 anteriormente.

Os ganhos da companhia de Warren Buffett com investimento e derivativos ficaram em US$ 11,46 bilhões no quarto trimestre. Houve, porém, prejuízo operacional da companhia no período, de US$ 1,47 bilhão.

Em todo o ano, a companhia sediada em Omaha, Nebraska, teve prejuízo de US$ 22,82 bilhões, influenciados por US$ 67,9 bilhões de perdas em investimentos e contratos de derivativos. Em 2021, a Berkshire havia registrado lucro de US$ 90,8 bilhões.

Já a receita total cresceu 9,4% em 2022, a US$ 302,1 bilhões. O lucro operacional, que exclui alguns resultados de investimentos, avançou ao recorde de US$ 30,8 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires

