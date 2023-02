Itaú enfrenta instabilidade em processamentos com o Pix

Clientes do Itaú registraram nas redes sociais problemas com transferências via Pix realizadas no aplicativo na tarde deste sábado, 25. De acordo com usuários, não era possível receber o dinheiro enviado em transferências bancárias, mesmo quando o valor havia sido debitado.

A interrupção no processamento do Pix durou cerca de dez horas e o banco afirmou que o sistema já foi restaurado.

"Estamos temporariamente sem acesso às informações deste lançamento. Por favor, tente novamente mais tarde", informou uma mensagem no aplicativo, na área dos saldos do Pix.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o dia, o Itaú respondeu para vários usuários no Twitter que o Pix estava indisponível e que estava atuando para normalizar.

"Sabemos que indisponibilidades geram transtornos e trabalhamos para minimizar que elas aconteçam", informou o banco.

A orientação era para que o cliente aguardasse a operação voltar ao normal.

De acordo com o DownDetector, site que monitora redes sociais e aplicativos, as reclamações de usuários sobre o problema começou por volta das 11 horas da manhã deste sábado, com pico às 12h34.

Em resposta ao jornal O Estado de S. Paulo, o banco afirmou que já resolveu a instabilidade. "O Itaú Unibanco informa que o sistema Pix já foi totalmente normalizado. O banco pede desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente."

Nas redes sociais, porém, usuários ainda falavam sobre dificuldades no sistema.

Tags