Vendas de moradias novas nos EUA sobem 7,2% em janeiro ante dezembro

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos subiram 7,2% em janeiro ante dezembro de 2022, ao ritmo anual sazonalmente ajustado de 670 mil unidades, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 24, pelo Departamento de Comércio do país. O resultado ficou muito acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam crescimento de 0,6%, indicando vendas de 620 mil unidades.

O ritmo anualizado de vendas de dezembro foi revisado para cima, de 616 mil para 625 mil unidades.

