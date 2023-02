PIB da Alemanha sofre contração de 0,4% no 4º tri, maior do que na 1ª estimativa

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha sofreu contração de 0,4% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre, segundo dados finais divulgados nesta sexta-feira, 24, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da estimativa original e da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de queda de 0,2% em ambos os casos. Na comparação anual, o PIB alemão se expandiu 0,9% entre outubro e dezembro. Na pesquisa inicial, publicada no fim de janeiro, a Destatis havia estimado avanço de 1,1%. Em todo o ano de 2022, a economia alemã cresceu 1,8% em relação ao ano anterior, confirmou a Destatis.

Tags