Para BC chinês, política monetária alcançou resultados positivos em 2022

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) avaliou que, no geral, sua política monetária alcançou resultados positivos no ano passado. Em relatório do quarto trimestre de 2022, publicado nesta sexta-feira, 24, o BC chinês traz objetivos para 2023, afirmando que um dos focos principais será a estabilização do crescimento, do emprego e dos preços.

"À medida que a prevenção e o controle da epidemia (de covid-19) entram em um novo estágio, o ambiente de consumo está melhorando gradualmente, as expectativas e a confiança do mercado estão estáveis e os efeitos do apoio político continuam a aparecer", diz o relatório.

Segundo o documento, a política monetária também deverá focar a expansão demanda doméstica este ano, mas levando em consideração o crescimento econômico de curto e longo prazos e o equilíbrio interno e externo.

