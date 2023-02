Morre Airton Gonçalves Júnior, diretor de Administração e Finanças do Sebrae-CE

Morreu Airton Gonçalves Júnior, diretor de Administração e Finanças do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE). O executivo faleceu na tarde desta sexta-feira, 24, e o sepultamento será no domingo, às 15h, no cemitério Jardim Metropolitano. O velório acontece na Funerária Ternura.

A confirmação da morte foi feita pelo Sebrae-CE. Airton Gonçalves fez uma carreira de 40 anos na instituição. Formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Ceará, ele foi de estagiário a diretor.

Cargo para o qual era bastante preparado, como destaca o Sebrae, com especializações em Consultoria Empresarial, Engenharia de Produção e em Desenvolvimento de Lideranças, através da Fundação Dom Cabral, de Minas Gerais.

"Vai ser uma grande perda para o nosso Estado, para o Sebrae e para as entidades porque o Airton era uma pessoa que tinha um deus interior muito forte. Era uma pessoa do bem, nunca falou nada negativo, sempre positivo, com sorriso", lamentou o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante.

Ele ressaltou que a falta que o diretor do Sebrae vai deixar não será apenas pela atividade que exercia profissionalmente, mas pela "grande figura humana que ele era". "Era muito tênue a linha entre o amigo e o profissional, porque o Airton tratava as coisas como deveria, com muita transparência e também atenção com a gente", resume.

Por nota, o Sebrae lamentou o falecimento do diretor e classificou a carreira dele como “brilhante”, assim como expressou solidariedade aos familiares, amigos e colaboradores em luto. Lideranças empresariais também expressaram sentimentos e lamentaram a morte de Airton Gonçalves. Confira as notas abaixo.



Fecomércio

É com profundo pesar que a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE) recebeu, na tarde desta sexta-feira (24/02), a notícia de falecimento do sr. Airton Gonçalves Júnior, Diretor de Administração e Finanças do Sebrae-CE.

O Sistema Fecomércio Ceará, Sesc e Senac, bem como o presidente da Federação, Luiz Gastão Bitterncourt, expressam o sentimento de apoio à família e aos amigos, desejando que Deus lhes traga o conforto necessário para superar esse momento de grande dor.



Faec

O Sistema Faec/Senar/Sinrural lamenta, com pesar, o falecimento hoje (24/02), do querido amigo Airton Gonçalves Júnior, diretor de Administração e Finanças do Sebrae/CE. Aos familiares e amigos, apresentamos nossos sinceros sentimentos e que Deus possa levar o conforto necessário a todos.

Fiec

É com mais profundo pesar que lamentamos o falecimento do amigo Airton Gonçalves Júnior, Diretor de Administração e Finanças do Sebrae Ceará, ocorrido nesta sexta-feira, 24.02.

O Sistema Fiec presta homenagem a esse querido companheiro, apresentando sua solidariedade a todos os familiares neste momento de dor.



