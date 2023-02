Marinha do Brasil abre concurso para Escola Naval com 69 vagas

Repórter no OPOVO

A Marinha do Brasil lançou nesta sexta-feira, dia 24, edital de seleção para admissão à Escola Naval, instituição de ensino superior que forma militares para atuação como oficiais da corporação. Ao todo, são oferecidas 69 vagas para candidatos que possuem nível médio completo.

Confira aqui o edital

Durante o curso de formação, a Escola Naval oferece remuneração inicial de aspirante no valor de R$1.574,12, composto por soldo de R$1.334 mais adicional militar de R$173,42 e adicional de compensação por disponibilidade de R$ 66,70. Além de alojamento, alimentação, ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-hospitalar e alimentação.

Das vagas ofertadas, 57 são para homens e 12 para mulheres. Os candidatos devem possuir nível médio completo ou em fase de conclusão e idade entre 18 e 22 anos (em 30 de junho de 2024).



As inscrições vão das 8 horas de 27 de fevereiro até as 23h59 de 26 de março (horário de Brasília), mediante o preenchimento de formulário disponível no site da instituição. Taxa de inscrição é de R$ 100.



Provas

O certame vai ocorrer nos dias 24 e 25 de junho. No primeiro dia, será aplicada uma prova escrita objetiva, composta das disciplinas de Matemática e Inglês. Já no segundo dia será aplicada uma prova escrita objetiva, composta das disciplinas de Física e Português e uma Redação.

A realização das provas escritas é considerada a primeira etapa do concurso, conhecida como exame de escolaridade. Esta parte tem caráter será eliminatório e classificatório, totalizando 80 questões.

Os aprovados realizarão curso de graduação em ciências navais com duração de quatro anos, em regime de internato. A Escola Naval está localizada no município do Rio de Janeiro (RJ).



Planos de carreira

A carreira de oficiais na Marinha compreende os seguintes postos: Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente, Capitão-Tenente, Capitão de Corveta, Capitão de Fragata, Capitão de Mar e Guerra, Contra-Almirante, Vice-Almirante e Almirante de Esquadra.

Os oficiais de carreira são distribuídos por Corpos; dentro de um mesmo Corpo, por Quadros e, dentro de um mesmo Quadro, pelas respectivas escalas hierárquicas.

Os alunos que se formam na Escola Naval têm três Quadros para escolherem fazer parte: Quadro de Oficiais da Armada, Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais, podendo chegar a Almirante de Esquadra, e Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha, chegando a Vice-Almirante.

