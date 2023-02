Ilan: BCs da América Latina mantêm relativa independência e com bons resultados

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta sexta-feira, 24, que os bancos centrais da América Latina aprenderam lições na última década, mantêm relativa independência e conquistaram bons resultados no controle da inflação.

"Os bancos centrais da região América Latina foram os primeiros a reagir para controlar a inflação e de forma melhor", declarou ele, durante evento promovido pelo Federal Reserve (Fed) de Nova York.

Ilan defendeu a necessidade de avaliar o cenário regional de cada país antes de definir estratégias de política monetária, exemplificando como as decisões do Fed impactam de forma diferente diversos países. O dirigente recomendou que nações integrantes do BID fortaleçam suas instituições econômicas para executar políticas indicadas pelo banco.

Sobre independência dos bancos centrais, Ilan argumentou que esta é uma questão que ultrapassaria políticas e legislações." são mais do que leis aprovadas, são sobre cultura local, que é mais difícil de ser mudada", relatou ele.

Durante o evento, Ilan também compartilhou sua experiência como ex-presidente do Banco Central - em especial, sobre sua atuação para controlar a inflação brasileira - e sobre os desafios envolvidos no gerenciamento de reservas internacionais.

