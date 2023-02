Gastos com educação e transporte puxam alta da prévia da inflação na RMF

O aumento no preço dos produtos segue pressionando o orçamento das famílias em fevereiro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação, subiu 0,80% no mês na Grande Fortaleza. Alta é puxada pelas variações de preços registradas nos grupos Educação (5,65%) e Transportes (2,22%).

Foi a terceira maior alta do País, atrás apenas de Salvador (1,19%) e de São Paulo (0,91%). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A média nacional foi de 0,76%.

No acumulado do ano, o IPCA-15 na RMF subiu 1,50%. Enquanto que, nos últimos 12 meses, a variação foi de 5,88%, abaixo dos 5,92% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em fevereiro de 2022, o IPCA-15 foi de 0,84%.

Veja o que ficou mais caro e mais barato na Grande Fortaleza

Dos nove grupos incluídos na pesquisa, em seis houve alta de preços em fevereiro. Dentro do grupo Educação, destaque para o aumento dos gastos escolares no Ensino Médio (8,51%), na Pré-Escola (8,21%) e no Ensino Fundamental (8,04%).

Já no grupo Transporte, as maiores altas foram observadas em itens como transporte por aplicativo (20,57%) e gasolina (12,63%).

Pesquisa do IBGE também aponta alta nos preços dos grupos Artigos de Residência (0,46%),Comunicação (0,21%), Saúde e cuidados pessoais (0,17%) e Despesas pessoais (0,11%).

Já o grupo Alimentação e Bebidas, o de maior peso na cesta de consumo na Grande Fortaleza, ficou estável, com leve recuo de 0,01%. Destaque para queda nos preços do Maracujá (-22,77) e Cebola (-19,44%). Por outro lado, dentre os alimentos considerados vilões da inflação em fevereiro, chama atenção a alta no preço do Tomate (21,29%) e da Cenoura (15,41%).

Também registraram queda no índice inflacionário, os grupos Vestuário e Habitação, com variações negativas, respectivas, de 0,22% e de 0,07%.

Brasil

No Brasil, o IPCA-15 foi de 0,76% em fevereiro e ficou 0,21 ponto percentual (p.p.) acima do resultado de janeiro (0,55%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 1,31%. Nos últimos 12 meses, o IPCA-15 acumulou 5,63%, abaixo dos 5,87% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Quanto aos índices regionais, todas as áreas pesquisadas tiveram alta em fevereiro. A maior variação foi registrada em Salvador (1,19%), influenciada pelas altas dos cursos regulares (7,84%), da energia elétrica (5,99%) e da gasolina (5,16%). O menor resultado, por sua vez, ocorreu em Goiânia (0,41%), onde pesaram as quedas de 3,07% da gasolina e de 2,49% da energia elétrica.

