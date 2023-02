Está endividado? Vem aí um mutirão para renegociar dívidas; veja detalhes

Os endividados com instituições financeiras têm a oportunidade de negociar suas dívidas que estiverem em atraso pelo Mutirão de Negociação e Orientação Financeira.

A iniciativa ocorre de 1º a 31 de março, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e os Procons de todo o País.



Durante a negociação, serão oferecidos descontos e prazos especiais de pagamento da dívida. As regras e condições a serem ofertadas serão decididas por cada instituição que participa.

Quais dívidas podem ser negociadas?

Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito em atraso com bancos ou financeiras.

Porém, não entram neste mutirão dívidas que tenham bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis.

Como será a negociação?





A negociação pode ser feita diretamente com o banco ou financeira para qual o consumidor deve, usando os canais oficiais da instituição ou pelo Portal do Consumidor (acessado por meio das contas prata ou ouro).

“Durante o Mutirão Nacional, os bancos irão oferecer condições especiais para que o consumidor possa organizar a sua vida financeira. A renegociação de dívida costuma ocorrer por meio de alongamento de prazos, redução de taxas, alteração nas condições de pagamento, obtenção de recursos adicionais ou, ainda, a migração para outras modalidades de crédito mais baratas”, explica Amaury Oliva, diretor executivo de Cidadania Financeira da Febraban.

Ele comenta ainda que o consumidor também terá acesso a uma série de conteúdos que podem ajudá-lo a ter uma relação mais saudável com suas finanças, durante a campanha.

O que o consumidor deve fazer?

Ao acessar a plataforma Registrato, do Banco Central, o consumidor pode consultar gratuitamente empréstimos e financiamentos existentes em seu nome e outras informações de seu relacionamento com as instituições financeiras, como conta corrente, investimentos e chaves Pix, por exemplo.

Depois, pode utilizar uma das Planilhas gratuitas disponíveis no portal Meu Bolso em Dia para descobrir o valor com que poderá contar para pagar suas dívidas.

Elas já estão prontas, com as fórmulas de cálculos feitas. Basta inserir as entradas e saídas de dinheiro para ter um raio X das finanças.

Na ocasião da negociação com a instituição credora, o consumidor interessado deve informar a dívida que pretende quitar e perguntar quais são as condições oferecidas para a sua quitação.

Se concordar com o que foi proposto, um acordo de negociação será assinado. Caso não concorde, pode fazer contrapostas para chegar a um acordo que caiba no seu bolso.

A lista das instituições participantes do Mutirão Nacional pode ser consultada na página Meu Bolso em Dia, da Febraban.

Último mutirão renegociou 2,3 milhões de contratos





No último Mutirão realizado em novembro do ano passado, 2,325 milhões de contratos foram renegociados pelos bancos.

Com isso, chegou a 24,3 milhões o número total de contratos em atraso repactuados pelo sistema bancário no período da pandemia, entre março de 2020 e novembro de 2022, que superam R$ 1,3 trilhão em saldo devedor e R$ 200 bilhões em parcelas suspensas.

