Déficit do setor externo soma US$ 8,791 bilhões em janeiro, mostra BC

O resultado das transações correntes ficou negativo em janeiro deste ano, em US$ 8,791 bilhões, informou nesta sexta-feira, 24, o Banco Central. Este é o melhor desempenho para meses de janeiro desde 2021, quando o saldo foi negativo em US$ 8,666 bilhões. Em dezembro, o resultado foi deficitário em US$ 10,878 bilhões.

O número da conta corrente em janeiro ficou dentro do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que tinha intervalo de déficit de US$ 15,420 bilhões a de US$ 5,800 bilhões (mediana negativa em US$ 8,100 bilhões).

Pela metodologia do Banco Central, a balança comercial registrou saldo positivo de US$ 1,208 bilhão em janeiro, enquanto a conta de serviços ficou negativa em US$ 2,274 bilhões. A conta de renda primária também ficou deficitária, em US$ 7,808 bilhões. No caso da conta financeira, o resultado ficou negativo em US$ 9,000 bilhões.

Nos 12 meses até janeiro deste ano, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 55,355 bilhões, o que representa 2,87% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse é o menor déficit em proporção do PIB desde novembro, quando ficou em 2,79%.

A estimativa atual do BC é de déficit na conta corrente de US$ 49 bilhões em 2023. A projeção foi atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.

Lucros e dividendos

A rubrica de lucros e dividendos do balanço de pagamentos apresentou saldo negativo de US$ 4,500 bilhões em janeiro, informou o Banco Central. A saída líquida é superior aos US$ 2,478 bilhões que deixaram no Brasil em igual mês de 2022, já descontadas as entradas.

O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 3,330 bilhões em janeiro, ante US$ 3,267 bilhões em igual mês de 2022.

Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais registrou déficit de US$ 642 milhões em janeiro, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil no período. Em janeiro de 2022, o déficit nessa conta foi de US$ 269 milhões.

O desempenho da conta de viagens internacionais no mês passado foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,246 bilhão. Já o gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em US$ 604 milhões em janeiro

Em 2022, o déficit nessa conta foi de US$ 7,233 bilhões.

Dívida externa bruta

A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em janeiro é de US$ 321,573 bilhões. Segundo a instituição, o ano de 2022 terminou com uma dívida de US$ 319,634 bilhões.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 251,796 bilhões em janeiro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 69,777 bilhões no primeiro mês de 2022.

