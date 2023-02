Ceará terá aumento da base de cálculo do ICMS dos combustíveis

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou nesta sexta-feira, 24, atualização na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide nas operações com gasolina comum, gasolina premium e gás liquefeito de petróleo (GLP). Valores começam a valer a partir de 1º de março deste ano.

No Ceará, no caso da gasolina comum, o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) vai subir de R$ 5,56, em vigor desde 16 de fevereiro deste ano, para R$ 5,71.

O Ato Cotepe/PMPF nº 5, publicado no Diário Oficial da União, também trouxe mudanças no valor de referência de outros combustíveis. No caso da gasolina premium, a base de cálculo subirá de R$ 7,22 para R$ 7,42.

Enquanto o do óleo diesel passa a ser de R$ 5,20. Antes era de R$ 5,15. O valor médio de referência para cobrança de ICMS no GLP, o gás de cozinha, será de R$ 6,72 em março, cerca de 30 centavos a mais do que a média anterior.

Valores não definem preço nas bombas

A correção da tabela não significa que houve aumento na alíquota de ICMS, mas sim uma mudança no preço de referência, o PMPF, que é usado pelos estados como base para calcular o tributo. Também não define os preços na bomba de combustível dos postos.

No Brasil, houve alteração no valor da base de cálculo desses produtos em todos os estados e no Distrito Federal. No decreto, o Confaz justifica que os valores consideram a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 meses anteriores à fixação, conforme disposto no Convênio ICMS nº 198, de 22 de dezembro de 2022.

Na prática, com a atualização, o valor de referência da gasolina para efeito de tributação no Ceará, de R$ 5,71, passa a ser o mesmo que a média comercializada nos postos do Estado até o dia 18 de fevereiro, conforme levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). É a unidade federativa onde o produto é mais caro no País.

