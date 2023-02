Concurso para agente de saúde em Beberibe tem salário de R$ 2.624

A Prefeitura de Beberibe está com inscrições abertas em concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde. O salário é de R$ 2.624 e são 30 vagas disponíveis, além de 145 para cadastro reserva.

As vagas foram divididas em 13 localidades diferentes do município, que devem ser escolhidas no ato de inscrição. É necessário ainda ter mais de 18 anos e concluído o Ensino Médio.

As inscrições iniciaram no dia 15 de fevereiro e vão até 15 de março no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). A taxa para se inscrever é de R$ 110, mas alguns grupos tem direito a isenção, como doadores de medula óssea e integrantes de programas sociais do governo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações podem ser encontradas no edital.

Mais notícias de Economia

Tags