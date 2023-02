Provedora de internet vai abrir mais de 100 vagas de emprego em Pereiro

A provedora de banda larga Brisanet está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 127 vagas para os cargos de mecânico, promotor de vendas e administrativo na cidade de Pereiro/CE, na região do Vale do Jaguaribe, onde fica localizada a sede da empresa.

A seleção será realizada de forma presencial no próximo sábado, 25, entre 8h e 12h, na Escola Municipal Padre Cosme, na rua Coronel Nunes, 409, São Miguel/RN, a 21 km de Pereiro.

Com 25 anos de mercado, a Brisanet atende hoje mais de 1,1 milhão de assinantes em toda e conta atualmente com cerca de 7 mil funcionários distribuídos em todos os nove estados que atua.

