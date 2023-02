Prefeitura de Pacajus lança concurso público com salários de R$ 2.424

A prefeitura de Pacajus lançou edital para um concurso público que vai ofertar 76 vagas para os cargos de agentes de endemias e agentes de saúde, com salários de R$ 2.424. As inscrições iniciaram no dia 17 de janeiro e estão abertas até o dia 12 de março.

Para se inscrever, é necessário acessar o site do Instituto Consulpan, escolher a vaga que deseja concorrer e preencher os dados para que o boleto seja gerado. O valor da inscrição é de R$ 85.

A data da prova, que será objetiva, está marcada para 14 de maio. O gabarito sairá no dia seguinte e o resultado preliminar está previsto para 7 de junho.

Mais informações sobre o concurso podem ser encontradas no edital.

