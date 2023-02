Pré-Carnaval de Fortaleza gerou R$ 210 milhões na economia, diz secretário

Na soma de todos os nove polos do período, foram contabilizadas 180 mil pessoas no fluxo dos fins de semana antes do Carnaval

Conhecida como cidade de descanso no período do Carnaval, Fortaleza teve ocupação da rede de hotéis acima de 80% no período. O balanço do Ciclo Carnavalesco ainda mostra que o volume de dinheiro em circulação na economia da Cidade chegou a R$ 210 milhões apenas no Pré-Carnaval no mercado informal.

As informações são de Elpídio Nogueira, secretário Municipal da Cultura, que concedeu entrevista nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, à rádio O POVO CBN, para os jornalista Jocélio Leal e Juliana Matos Brito.

O resultado para os hotéis fica dentro da expectativa da Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor), estimada, ainda no dia 20 de janeiro, entre 70% e 80% para o Carnaval, devido à "alta procura" dos turistas.

Conforme a Setfor, a Capital já foi o terceiro destino mais procurado por turistas brasileiros durante todo o ano de 2022. E figurava entre as dez cidades mais procuradas para o período de folia deste ano, segundo dados da Decolar.

Sobre o balanço de parte do Ciclo Carnavalesco em Fortaleza, Elpídio detalhou que, por enquanto, os números obtidos são do Pré-Carnaval, que ao contrário do Carnaval, geralmente concentrava mais força em anos anteriores em termos de fluxo de pessoas e dinheiro em circulação.

No levantamento prévio da Prefeitura, portanto, ele frisa que o Pré teve a movimentação de cerca de 180 mil pessoas, juntando todos os nove polos:

Marco Zero da Barra do Ceará

Parque Rachel de Queiroz

Praça do Ferreira

Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas)

Mocinha (Rua Padre Climério com Rua João Cordeiro)

Aterrinho da Praia de Iracema

Benfica (Praça João Gentil)

Polo dos Queijos (Raimundo dos Queijos)

Passeio Público (infantil)

De volume de recursos, sobretudo do mercado informal, o secretário diz que foram em torno de R$ 210 milhões circulando na Capital.

Se a expectativa se confirmar, o volume fica próximo dos R$ 233,7 milhões previstos para serem injetados no turismo de todo o Estado, segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Para o Ceará, este número representa um aumento de 19,91% em relação a 2022, quando o Estado arrecadou R$ 194,9 milhões com atividades turísticas no período.

No entanto, ainda fica abaixo dos anos anteriores à pandemia de Covid-19. Em 2020, último carnaval antes do início do período de isolamento social, o valor injetado foi de R$ 274,1 milhões.

E somente para de alimentação fora do lar, a expectativa é de crescimento na movimentação e vendas em torno de 10% no Estado, principalmente em estabelecimentos com ações específicas de Carnaval, segundo o Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE).

Para analisar se as contas entre custos e ganhos em Fortaleza fecham, Elpídio acrescenta que a Prefeitura ainda vai incluir os gastos que o Executivo municipal teve, como os previstos R$ 1,08 milhão para os blocos e R$ 800 mil para outras agremiações.

"Iremos fazer um planejamento para saber se isso realmente foi o suficiente ou se podemos cortar alguma coisa. De modo que, juntando tudo que foi investido com tudo aquilo que foi gerado na economia no Carnaval, nós poderemos ter um retrato mais completo."

