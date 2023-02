Gol vai suspender voos diretos entre Fortaleza e Buenos Aires

A Gol Linhas Aéreas anunciou que vai pausar temporariamente os voos entre Fortaleza e Buenos Aires. A rota, que tem frequência semanal, vai seguir normalmente até 2 de abril, e vai passar por uma pausa de um pouco mais de dois meses e meio, retornando em 24 de junho.

Os voos entre a capital cearense e a cidade argentina haviam sido retomados em agosto de 2022, depois de um período sem a rota por conta da pandemia de Covid-19. Hoje, os voos, tanto de ida, como de volta, são realizados todos os sábados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a companhia aérea, estão sendo realizadas adequações na oferta de voos à sazonalidade tradicional do mercado internacional, e que outras cidades no Nordeste também estão passando por mudanças na malha aérea.

"A Gol informa que para conseguir adequar a oferta dos voos à sazonalidade tradicional do mercado internacional, a Companhia sempre trabalha com adequações de oferta entre altas e baixas temporadas. Reforçamos que somos a Companhia aérea que mais tem voos internacionais no Nordeste com operações ao exterior desde 6 capitais na região, contribuindo fortemente com o turismo", disse a companhia em nota.

A outra rota internacional ofertada pela Gol a partir da capital cearense, para Miami, vai seguir normalmente com um voo semanal durante todo o ano de 2023.

Mais notícias de Economia

Tags