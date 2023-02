Fed/Williams: política monetária é essencial para alcançar meta de inflação

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, ressaltou que a política monetária é essencial para alcançar a meta de inflação em 2% nos Estados Unidos. "Não existem ferramentas mágicas para atingir estabilidade de preços e meta da inflação, e sim política monetária", afirmou ele, durante mesa redonda na Conferência sobre "Credibilidade de Políticas Governamentais".

Williams defendeu que o aperto da política monetária, com sucessivas altas nos juros básicos, se tornou uma estratégia necessária para controlar gargalos nas cadeias de oferta e demanda. "Preços de commodities e problemas de oferta são uma das camadas da inflação. Outro fator seriam os preços de bens, cujos sinais apontam que não estão caindo tão rápido quanto esperado", observou.

Questionado sobre o uso de outras ferramentas no controle da inflação, como equilíbrio da carteira de títulos do governo, o dirigente relatou que o banco central americano também tem ciência de sua importância. "Se o mercado de Treasuries dos EUA não funciona, a economia global não funciona", afirmou Williams, destacando a necessidade de um mercado financeiro resiliente e em que todas as ferramentas monetárias funcionem em harmonia.

Williams também relatou que expectativas de consumidores sobre inflação total e do núcleo - que exclui itens como alimentos e energia - a longo prazo estão reduzindo em levantamentos recentes, de forma estável e moderada em comparação a 2021, e se aproximando aos poucos da meta definida pelo Federal Reserve, em 2%.

