Casa Branca considera duas economistas de Obama à vaga de vice-presidente do Fed

A Casa Branca está considerando duas economistas que trabalharam no governo do ex-presidente dos EUA Barack Obama para a vaga de vice-presidente do Federal Reserve (Fed), segundo fontes a par do assunto.

As duas economistas são Janice Eberly, da Universidade Northwestern, e Karen Dynan, da Universidade de Harvard. Ambas atuaram como secretárias adjuntas do Departamento do Tesouro para a política econômica e são vistas com bons olhos pela atual secretária do Tesouro, Janet Yellen, de acordo com as fontes.

O eventual indicado do presidente americano, Joe Biden, sujeito à confirmação do Senado, sucederá Lael Brainard, que foi confirmada como vice-presidente do Fed em maio e deixou o cargo para se tornar a direta do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca nesta semana.

O governo americano também está considerando o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, para a posição, mas ele enfrentou resistência de alguns democratas que instaram Biden a nomear uma mulher ou uma pessoa de cor para o cargo depois que o Wall Street Journal informou que ele era candidato na semana passada.

Um grupo de parlamentares liderados pelo senador Bob Menendez pediu a Biden que nomeasse um latino-americano para o conselho do banco central.

Alguns republicanos também criticaram Goolsbee como um candidato em potencial para o cargo, dizendo que o chefe do Fed de Chicago - que foi assessor da campanha de Biden em 2020 - tem sido partidário demais para o papel do Fed.

