Retomada do MCMV ajudará a evitar tragédias como a do litoral de SP, diz Pimenta

O ministro-chefe da Secretaria da Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse nesta segunda-feira, 20, que são necessárias ações de curto prazo para evitar novas tragédias como a que ocorreu no litoral norte de São Paulo. Segundo ele, o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) é uma forma de evitar tragédias como esta. "Não foi a casa de veraneio das pessoas que foi atingida. E o MCMV volta agora, após ficar parado por sete anos. É fundamental para que uma tragédia como esta não aconteça novamente", disse, em relação à população mais pobre, que foi atingida pela forte quantidade de chuvas nos últimos dias.

Pimenta fez as declarações à GloboNews a partir da base área de São José dos Campos (SP), a maior cidade do Vale do Paraíba, que fica a 100 km de São Sebastião, cidade litorânea mais atingida pelas chuvas. O ministro e outros colegas aguardavam a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que pudessem sobrevoar a região e depois deslocar até os locais mais atingidos. Um gabinete de crise foi montado em São Sebastião.

Quando questionado sobre como estão as relações com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, inimigo político de Lula, Pimenta disse que o governo federal não tem se preocupado com os partidos dos administradores locais. "Não faço a menor ideia de que partidos fazem parte esses prefeitos", disse sem citar o governador, acrescentando que a determinação de Lula é a de que haja um esforço total para auxiliar a população local. No domingo, Tarcísio decretou estado de calamidade em seis cidades da região.

