Valor da cerveja desde o último Carnaval disparou 24,5%

O valor da cerveja disparou 24,5% na comparação entre o preço atual e o período do último Carnaval em que houve festas de rua no Brasil, em fevereiro de 2020. O levantamento foi realizado pela XP Investimentos e mostra o quanto um folião gastaria caso as bebidas tenham sido compradas em supermercados e lojas para consumo dentro do domicílio.

A informação foi publicada primeiro no portal G1.

A corretora ainda calculou a variação dos custos para consumo fora de casa, no bloquinho, por exemplo. Aí o cenário muda: Segundo os dados, o consumo de cerveja fora do domicílio subiu 14,8%.

