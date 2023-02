Proposta do Governo Federal dá aumento de 8%; servidores analisam

Reajuste linear de 8% a partir de março para todos os servidores do Executivo federal foi proposto nesta sexta-feira, 17/2. Representantes do Governo Lula e entidades representativas dos servidores debateram assunto na Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP).

A proposta, feita pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos será formalizada e enviada para análise das entidades representativas.

Assembleias e debates entre os trabalhadores ainda devem ocorrer. Pode também haver alguma contraproposta por parte dos representantes dos servidores.

Na proposta do Executivo, além de salários, há previsão de reajuste de 43% no auxílio-alimentação (o que representa aumento de R$ 200 líquidos).

Impacto do aumento dos servidores federais nas contas públicas

Ainda segundo o Ministério, a proposta está dentro do espaço orçamentário de R$ 11,2 bilhões para reajustes e benefícios de servidores públicos para esse ano.

Quem será beneficiado com o reajuste dos servidores federais

Atualmente, o Executivo federal possui 560 mil servidores. Destes, 47% estão alocados na administração direta federal, 39,7% em autarquias federais e outros 12,9% em fundações federais.

Expectativa de aumento de 9%

Havia a expectativa de que a proposta de aumento dos servidores federais fosse de 9%, conforme haviam informados algumas fontes do Palácio do Planalto. No entanto, o Governo Lula veio com a proposta de reajuste de 8%.

Reajuste anterior foi de 5%

Ainda em abril de 2022, após as negociações, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu reajuste de 5% a todos os servidores federais.

