Neoenergia avalia compra da Enel Ceará, diz CEO a investidores

Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia - uma das principais empresas do setor de energia no Brasil, que possibilidade está em análise

A Neoenergia (NEOE3) desponta como interessada na compra da Enel Ceará. Isso conforme o próprio CEO da empresa, Eduardo Capelastegui, afirmou em teleconferência realizada com investidores. A ideia, por enquanto está em análise.

A afirmação do executivo de uma das principais empresas do setor de energia do País foi feita nessa quinta-feira, 16/2. Respondendo sobre as oportunidades disponíveis no mercado, Eduardo confirmou o interesse.

"Estamos analisando, mas não vamos fazer loucuras", disse ele, lembrando do crescimento sólido e orgânico da Neoenergia. E que, por isso, não precisam fazer operações de risco no mercado, mas que distribuição é um negócio que eles "apreciam muito".

Conforme publicou o site especializado Canal Energia, recentemente a Neoenergia realizou uma permuta de ativos com a Eletrobras, o que gerou criação de valor e simplificação da estrutura societária, conforme o executivo.

No mercado, a Neoenergia aparece muito bem entre os investidores. Ontem, apresentou alta de 47% no lucro no 4º trimestre de 2022, para R$ 936 milhões.

O grupo Neoenergia possui cinco distribuidoras estaduais de energia, a Neoenergia Coelba (Bahia), Neoenergia Pernambuco (Pernambuco), Neoenergia Cosern (Rio Grande do Norte), Neoenergia Elektro (São Paulo e Mato Grosso do Sul) e Neoenergia Brasília (Distrito Federal). As empresas investiram, ao todo, R$ 3,9 bilhões em 2021, segundo a empresa.

Em meio às reclamações do Governo do Ceará, deputados e boa parte de empresários, inclusive com ameaça de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), a Enel Ceará anunciou que irá vender a operação de distribuição de energia no Ceará.

A decisão foi feita pela matriz, italiana, que deve priorizar apenas as operações da Enel em São Paulo e Rio de Janeiro.

No último dia 9/2, o governador Elmano de Freitas (PT) falou sobre o processo de venda das operações da Enel. De acordo com ele, as negociações estariam "bastante avançadas" para que uma nova empresa assumisse a operação.

"A informação que tenho é de que (a venda) tem negociações bastante avançadas. Qual a empresa (irá assumir) eu não sei, porque é uma regra sigilosa entre eles", disse o governador do Ceará.

