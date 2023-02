Haddad e Campos Neto viajam semana que vem para reuniões do G-20 na Índia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, viajam na próxima semana para Bangalore, na Índia, onde serão realizadas reuniões de ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G- 20. Os despachos que autorizam o afastamento das duas autoridades estão publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira. A viagem de Haddad será de 22 a 25 de fevereiro. Campos Neto vai no dia 21 e volta dia 26. Além das reuniões, o presidente do BC também irá proferir palestra no "G-20 High-Level Symposium on Digital Public Infrastructure for Innovative, Resilient, Inclusive Growth and Efficient Governance", promovido pelo Ministério das Finanças da Índia.

