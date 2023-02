FGV: IGP-M arrefece a 0,04% na 2ª prévia de fevereiro (0,35% na 2ª de janeiro)

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) arrefeceu a 0,04% na segunda prévia de fevereiro, ante 0,35% na mesma leitura de janeiro, informou na manhã desta sexta-feira, 17, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A desaceleração foi puxada pelo recuo do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que contraiu 0,08%, ante alta de 0,33% no mesmo período em janeiro. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) desacelerou a 0,40%, ante 0,42%, enquanto o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) arrefeceu a 0,23%, após 0,35%, de acordo com a FGV.

