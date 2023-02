Universidade Federal do Ceará cria fundo para receber doações

A Universidade Federal do Ceará (UFC) aprovou uma resolução criando o Fundo Patrimonial. Com isso, pessoas físicas e jurídicas poderão realizar doações a projetos de educação, ciência, tecnologia, inovação, cultura e demais ações de interesse público fomentados pela instituição.

A criação da medida foi aprovada pelo Conselho Universitário (Consuni) ainda no último dia 9 de fevereiro, mas a resolução foi assinada nesta semana pelo reitor da UFC, Cândido Albuquerque. O fundo tem respaldo na Lei nº 13.800/2019.

Porém, ainda haverá uma etapa de chamada pública para a definição da entidade que vai gerenciar o Fundo Patrimonial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dentre as universidades que já possuem ou estão em processo de implementação da medida estão as federais da Bahia (UFBA) e do Rio Grande do Sul (UFRGS), e as estaduais de Campinas (Unicamp) e de São Paulo (USP).

Globalmente, Harvard, Stanford, Princeton e Yale já administram este tipo de iniciativa.

Em comunicado, Albuquerque, frisa que vários laboratórios foram implementados através de parcerias com outras instituições. "Agora podemos ampliar esse financiamento.”

Como vai funcionar o Fundo Patrimonial da UFC

Conforme exigência da legislação, o fundo será administrado por uma instituição privada sem fins lucrativos, responsável pela gestão das doações de pessoas físicas e jurídicas para a UFC, pois é obrigatória a separação entre o patrimônio do fundo e o patrimônio da instituição apoiada.

As verbas arrecadadas devem ser destinadas a investimentos, não podendo ser aplicadas em despesas de custeio.

O Fundo também terá um conselho de administração e um conselho fiscal. A prestação de contas e as demonstrações financeiras da organização gestora serão públicas, disponibilizadas em seu site e encaminhada regularmente ao Ministério Público.

TIpos de doações permitidas

Doação permanente não restrita, em que os recursos doados podem ser utilizados em quaisquer programas, projetos e ações de interesse institucional da UFC

Doação permanente restrita de propósito específico, em que os rendimentos podem ser empregados em projetos relacionados a um propósito previamente definido

Doação de propósito específico, em que os valores doados são atribuídos a um projeto previamente definido.

Mais notícias de Economia

Tags