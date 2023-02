Reunião do CMN terminou às 15h46; BC concederá coletiva virtual a partir das 18h

A primeira reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) do novo governo Luiz Inácio Lula da Silva durou menos de meia hora - começou às 15h18 e terminou às 15h46. Os votos da reunião serão divulgados a partir de 18 horas (de Brasília).

O Banco Central informou que concederá entrevista coletiva virtual, enquanto os votos do Ministério da Fazenda devem ser conhecidos apenas por nota.

Antes do CMN, houve um almoço entre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet - que durou mais de duas horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags