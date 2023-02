Lula confirma salário mínimo de R$ 1.320 e maior isenção de IR, diz jornal

O presidente Lula confirmou, nesta quinta-feira, 16, o aumento do salário mínimo dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de 1º de maio e elevação a faixa de isenção do Imposto de Renda para dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640.

A confirmação do chefe de Estado aconteceu em entrevista à CNN Brasil. Na ocasião, ele acrescentou ainda que além do aumento do piso salarial, será retomada a política do piso que leva em conta o reajuste da inflação, mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País.

“Já combinamos com movimentos sindicais, com Ministério do Trabalho, com o ministro Haddad, que vamos, em maio, reajustar para R$ 1.320 o valor do salário mínimo, e estabelecer nova regra para o piso, levando em conta, além da reposição da inflação, o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia”, disse na entrevista.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já havia informado no último domingo, 12, à TV Brasil, que estava planejando anunciar o valor do piso salarial para o Dia do Trabalho, caso houvesse espaço fiscal.

Já sobre o Imposto de Renda, o aumento da faixa de isenção passa a valer a partir de 2024, pois só é possível realizar alteração nas regras para o ano seguinte.

“Vamos começar a isentar em R$ 2.640 até chegar em R$ 5 mil de isenção. Tem que chegar, porque foi compromisso meu e vou fazer”, informou.

Com a defasagem da tabela do Imposto de Renda, prometida mas não atualizada no governo Bolsonaro, quem ganha a partir de um salário mínimo e meio vai sair da faixa de isenção e vai ter de pagar imposto em 2023.

