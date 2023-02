IBC-Br cai 1,46% no 4º trimestre de 2022 ante três meses anteriores

Sob os efeitos do juros elevados, a economia brasileira mostrou desempenho negativo no final de 2022, conforme o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br). No quarto trimestre do ano passado, o IBC-Br acumulou queda de 1,46% em relação aos três meses anteriores (julho a setembro), pela série ajustada sazonalmente.

Já na comparação com o mesmo período de 2021, houve alta de 2,05% pela série sem ajustes sazonais.

A projeção atual do BC para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 é de crescimento de 2,9%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro. Para 2023, é de 1,0%.

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o PIB, o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

