Agenda do BC traz almoço de Campos Neto com Haddad e Tebet antes de CMN

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está almoçando neste momento com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet. O compromisso vai até 14h30 e antecede o encontro dos três na reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), que começa às 15 horas desta quinta-feira, 16.

O compromisso, que foi incluído há pouco na agenda das autoridades, ocorre no Ministério da Fazenda, em Brasília.

O CMN desta quinta é o primeiro do novo governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e retoma sua formação original, com os dois ministros da área econômica e o presidente do BC. Nos últimos dias, cresceu a expectativa pelo encontro devido às críticas de Lula à meta de inflação e ao nível dos juros básicos. Mas Haddad garantiu esta semana que não haveria voto no CMN sobre a meta.

Diante dos ataques diretos, Campos Neto nas manifestações públicas esta semana afirmou que o governo tem o direito de questionar o nível dos juros, mas se disse contra mudar a meta de inflação neste momento, algo que para ele iria na direção contrária à desejada pelo governo, de política monetária mais frouxa.

