Yellen: esperamos rápido processo de nomeação de novo presidente do Banco Mundial

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que o país espera um "processo de nomeação rápido, transparente e baseado no mérito para o próximo presidente do Banco Mundial", após a renúncia de David Malpass nesta quarta-feira, 15.

Yellen anunciou que os Estados Unidos devem apresentar um candidato para o pleito, capaz de liderar uma agenda de combate a pobreza extrema e "levar adiante o trabalho vital" de desenvolver bancos multilaterais de desenvolvimento. "Isso inclui expandir nossa capacidade de combater a mudança climática, melhorar saúde pública e promover a prosperidade", descreveu a secretária do Tesouro americano.

Atual presidente do Banco Mundial, David Malpass anunciou que pretende deixar o cargo em 30 de junho, um ano antes do previsto para o fim do mandato.

